Iodonna.it - L'album uscirà il 18 ottobre e il cantautore è già pronto per il tour: "Mi piace tantissimo quando la gente mi canta addosso"

(Di martedì 15 ottobre 2024) Milano, 15 ott. (askanews) – Vi sono ballad e brani più energetici, ma soprattutto c’è tanta penna, testi densi e più maturi nel secondodi Tananai. “Calmocobra nasce in un momento di tranquillità, che è quello che ricercavo per riconoscermi un po’ di più, soprattutto, per poter fare della musica il più sincera possibile. Avevo bisogno di capire chi ero diventato, mi è cambiata la vita così dal giorno alla notte e sebbene avrei voluto continuare ovviamente ad andare sempre in giro, fare concerti, non volevo prendere in giro lae avevo bisogno di riconoscermi per fare della musica vera”.