La sicurezza stradale spiegata ai giovani al via ' La strada per andare lontano'

La Prefettura di Ferrara, in collaborazione con diversi enti del territorio, tra cui l'Ufficio scolastico provinciale, ha presentato la tredicesima edizione del progetto di educazione alla sicurezza stradale 'La strada per andare lontano'.

“Metti la Sicurezza al Volante”. Dalla Motorizzazione Civile lombarda nuovi programmi per la sicurezza stradale - Per questo motivo la Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest, in collaborazione con le Associazioni nazionali delle autoscuole Unasca e Confarca, la polizia stradale, Ancma e la sezione milanese dell’associazione nazionale […]. Al centro delle iniziative formazione, neopatentati e over 65 La sicurezza stradale è una delle sfide più ardue che i governi si trovano ad affrontare. (Sbircialanotizia.it)

Sicurezza stradale. Dieci interventi per salvare i pedoni - Si tratta in particolare di semafori nuovi e più sicuri, passaggi pedonali smart (attivati tramite pulsante o sensore con prenotazione) e un’attenzione particolare per la cura degli incroci in prossimità delle scuole. Oltre a quelli già menzionati al momento sono in corso e in programma numerosi altri lavori: il rialzo della pavimentazione stradale, l’installazione di barriere di sicurezza e ... (Ilgiorno.it)

Sicurezza stradale - in un mese 152 multe per eccesso di velocità e 53 incidenti - Proseguono i servizi a carattere straordinario di prevenzione e controllo del territorio, disposti dal prefetto Paolo Ponta - d’intesa con i vertici provinciali delle forze di polizia, il presidente della Provincia e il sindaco di Piacenza – con interessamento di tutte le aree ritenute più... (Ilpiacenza.it)