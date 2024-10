“La maternità? Io non ho provato subito quell’amore infinito che la maggior parte delle donne racconta. Quando sono nate le gemelle il mio cervello è andato in tilt”: parla Martina Maccherone (Di martedì 15 ottobre 2024) parlare di donne, di mamme, di figli. Si fa spesso (e male). C’è ancora quella diffusa e anacronistica convinzione che una donna possa definirsi veramente tale solo se ha figli. O che un uomo, padre, che si occupa dei bimbi allora sia un “mammo” (e non semplicemente un papà). Insomma, sarebbero tanti gli esempi da fare sulla narrazione distorta, fuorviante e pure noiosa riguardante la “genitorialità” e la “maternità”. Ma c’è anche chi racconta storie diverse sfidando i luoghi comuni. Come Martina Maccherone che, ospite del podcast “1% donne“, ha raccontato com’è stato diventare mamma di due gemelle. Un percorso intriso di dolori, contraddizioni e nostalgia per una vita passata. sono emozioni che molte donne vivono ma che magari spesso faticano a esprimere, proprio perché timorose del giudizio altrui. Ilfattoquotidiano.it - “La maternità? Io non ho provato subito quell’amore infinito che la maggior parte delle donne racconta. Quando sono nate le gemelle il mio cervello è andato in tilt”: parla Martina Maccherone Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024)re di, di mamme, di figli. Si fa spesso (e male). C’è ancora quella diffusa e anacronistica convinzione che una donna possa definirsi veramente tale solo se ha figli. O che un uomo, padre, che si occupa dei bimbi allora sia un “mammo” (e non semplicemente un papà). Insomma, sarebbero tanti gli esempi da fare sulla narrazione distorta, fuorviante e pure noiosa riguardante la “genitorialità” e la “”. Ma c’è anche chistorie diverse sfidando i luoghi comuni. Comeche, ospite del podcast “1%“, hato com’è stato diventare mamma di due. Un percorso intriso di dolori, contraddizioni e nostalgia per una vita passata.emozioni che moltevivono ma che magari spesso faticano a esprimere, proprio perché timorose del giudizio altrui.

