La crescente violenza tra i giovani: episodi inquietanti nella cronaca italiana (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Negli ultimi mesi, il panorama della cronaca italiana ha evidenziato un preoccupante incremento di episodi di violenza tra i giovani. Questi eventi, che talvolta sembrano privi di motivi apparenti, pongono interrogativi sulla salute sociale e psichica delle nuove generazioni. I criminologi tentano di fornire spiegazioni, ma un recente report dell'ISTAT suggerisce che alla base di questo fenomeno potrebbe esserci una più profonda "povertà educativa", un concetto che merita di essere esplorato per comprendere le dinamiche che portano a tali atti estremi. La povertà educativa come fattore scatenante L'ISTAT ha segnalato una drammatica carenza di opportunità educative tra i giovani italiani, con statistiche allarmanti: il 70% dei ragazzi non ha mai messo piede in una biblioteca e il 40% non ha mai praticato uno sport.

