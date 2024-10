Ilfoglio.it - La colpa dell'uragano Milton è dell'uomo, ma fino a un certo punto

(Di martedì 15 ottobre 2024) Non posso dirmi sorpreso dall’apprendere che l’sia; stavolta però la notizia è che c’è. Leggo che, secondo l’Organizzazione meteorologica mondiale, non esistono disgrazie naturali o, meglio, esistono eventi naturali di per sé neutri, che diventano disastri nel momento in cui interagiscono con l’causandogli danno. Se l’non ci fosse, unnon farebbe del male a nessuno. Di per sé si tratta di un’adamantina posizione leopardiana, con una natura/nave che non si cura dei sorci sottocoperta; mi spiazza di più l’implicazione secondo cui ladei disastri naturali vada ascritta all’non perché la sua azione abbia influito sul cambiamento climatico, bensì perché con la sua sola esistenza si pone in condizione di venire danneggiato dalla natura.