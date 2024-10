La banda delle "griffe": rubati capi d'abbigliamento e profumi (Di martedì 15 ottobre 2024) L'auto a noleggio. Su questa viaggiavano cinque sudamericani, quattro uomini e una donna. Giunti in un'area di sosta vicina a due centri commerciali, sono entrati in azione. Un blitz durato 20 minuti. Nella loro sono stati trovati capi di abbigliamenti di noti brand (3mila euro) e dei profumi Romatoday.it - La banda delle "griffe": rubati capi d'abbigliamento e profumi Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) L'auto a noleggio. Su questa viaggiavano cinque sudamericani, quattro uomini e una donna. Giunti in un'area di sosta vicina a due centri commerciali, sono entrati in azione. Un blitz durato 20 minuti. Nella loro sono stati trovatidi abbigliamenti di noti brand (3mila euro) e dei

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nations League - stasera Italia-Israele in una Udine blindata. E i biglietti staccati sono meno della metà della capienza - Un evento che, da occasione di celebrazione dopo cinque anni e mezzo di assenza degli Azzurri dal Friuli, ha costretto le forze dell’ordine a trasformare la città in un bunker sicurissimo. 30 i tifosi potranno iniziare a prendere posto. Le misure di sicurezza vicino allo stadio Il piano deciso venerdì scorso in Questura non copre solo la sorveglianza del corteo. (Open.online)

Nations League - stasera Italia-Israele in una Udine blindata. E i biglietti staccati sono meno della metà della capienza - Il corteo è pacifico, ma il timore è che alcuni elementi provino a far scoppiare uno scontro con gli agenti. Chi è a Udine parla di un vero e proprio «bunker» attorno al luogo dove alloggia Israele, che è stato dichiarato zona rossa. Sono attesi migliaia di manifestanti per un evento a cui dovrebbero partecipare almeno 85 associazioni. (Open.online)

Gli ascoltatori di podcast nel nostro paese sono circa 17 milioni con un incremento del 67% dal 2018 a oggi. Ma cosa ci piace tanto dei podcast? E quali sono i migliori da ascoltare adesso per capire meglio il mondo dell'AI e i trend del futuro? - Quest’ultima in forte calo rispetto al 2023 (21%) a riprova della grande dinamicitá del settore e dell’enorme lavoro di produzione di contenuti in linea con il gusto e le aspettative del pubblico. Attraverso lezioni, workshop, project work e masterclass con i migliori professionisti del settore, avrete la possibilità di mettere in pratica le conoscenze acquisite e avere accesso alle migliori ... (Iodonna.it)