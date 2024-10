Kylian Mbappé, altro che “fake news”: l’accusa di stupro si arricchisce di dettagli (Di martedì 15 ottobre 2024) Kylian Mbappé nei guai: è accusato di stupro in terra svedese e nuovi dettagli emergono sui giorni trascorsi dal francese in Svezia. In questi giorni, la carriera e la vita extracalcistica di Kylian Mbappé sono sotto i riflettori per motivi ben lontani dal rettangolo verde. Le accuse che pendono sul campione del Real Madrid hanno preso una piega sempre più seria, con nuovi dettagli che emergono dalla stampa svedese. Mbappé desolato, con addosso la maglia del PSG (club lasciato in estate) – Foto Ansa – notizie.comLa vicenda ha avuto inizio quando alcuni media svedesi, tra cui Expressen e Aftonbladet, hanno rivelato l’apertura di un’indagine da parte della giustizia di Stoccolma per una presunta violenza sessuale. La notte tra il 10 e l’11 ottobre sembra essere il fulcro dell’accaduto: proprio in quelle ore Mbappé si trovava nella capitale svedese. Notizie.com - Kylian Mbappé, altro che “fake news”: l’accusa di stupro si arricchisce di dettagli Leggi tutta la notizia su Notizie.com (Di martedì 15 ottobre 2024)nei guai: è accusato diin terra svedese e nuoviemergono sui giorni trascorsi dal francese in Svezia. In questi giorni, la carriera e la vita extracalcistica disono sotto i riflettori per motivi ben lontani dal rettangolo verde. Le accuse che pendono sul campione del Real Madrid hanno preso una piega sempre più seria, con nuoviche emergono dalla stampa svedese.desolato, con addosso la maglia del PSG (club lasciato in estate) – Foto Ansa – notizie.comLa vicenda ha avuto inizio quando alcuni media svedesi, tra cui Expressen e Aftonbladet, hanno rivelato l’apertura di un’indagine da parte della giustizia di Stoccolma per una presunta violenza sessuale. La notte tra il 10 e l’11 ottobre sembra essere il fulcro dell’accaduto: proprio in quelle oresi trovava nella capitale svedese.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Kylian Mbappé indagato per violenza sessuale in Svezia - ma lui : “Sono falsità” - . Leggi tutto Questo articolo Kylian Mbappé indagato per violenza sessuale in Svezia, ma lui: “Sono falsità” è stato pubblicato prima Sportnews. . . L’attaccante del Real Madrid, Kylian Mbappé, sarebbe indagato per violenza sessuale in Svezia: i suoi collaboratori parlano di fake news, ma arriva una conferma. (Sportnews.eu)

Kylian Mbappé - aperta in Svezia inchiesta per stupro - Nella serata di ieri Mbappé ha descritto queste accuse come “fake news” in un post pubblicato sul social network X. Nel comunicato la Procura precisa che la presentazione della denuncia riguarda fatti avvenuti lo scorso 10 ottobre. Aftonbladet, che lunedì aveva rivelato l’apertura di un’indagine senza collegarla al giocatore, ha pubblicato in mattinata un articolo in cui si indica che il ... (Lapresse.it)

Kylian Mbappe può fare quello che vuole - Mbappe è stata la notizia principale questa settimana anche se non è nemmeno con la nazionale francese. Ne stiamo dando troppo? Non lo so. Non è un bell’aspetto per il capitano dei Les Bleus, ma il difensore del Chelsea Fofana era al fianco del suo skipper. Poi è partito per il Real Madrid nel fine settimana, una mossa che ha suscitato perplessità. (Justcalcio.com)