Juventus emergenza infortuni | chi mancherà con la Lazio

La Juventus, dopo una partenza sprint, ha rallentato il proprio ritmo nelle ultime settimane. I bianconeri, nelle ultime cinque giornate di campionato, hanno infatti raccolto una vittoria e quattro pareggi, scivolando al terzo posto della classifica alle spalle di Napoli e Inter.

Juventus - novità su McKennie : ha lasciato il ritiro. Le ultime sulle sue condizioni - Il calciatore bianconero ha lasciato il ritiro degli Stati Uniti d’America dopo i problemi confermati anche dal CT Mauricio Pochettino, commissario tecnico degli Stati Uniti d’America, lo aveva confermato: Weston McKennie continua ad avere problemi alla spalla. Viste le condizioni in bilico e le basse percentuali di titolarità nel prossimo match, è stato scelto di accorciare […]. (Calcionews24.com)

Juventus - ecco quando torna Bremer : c’è questa partita nel mirino. Le ultime sul difensore bianconero - Un grave infortunio accusato nel match di Champions League tra i bianconeri e il Lipsia nella sfida vinta dalla squadra di Thiago Motta. Il grave infortunio terrà fuori a lungo il brasiliano, ma i tifosi bianconeri possono sperare in questa data Gleison Bremer, difensore della Juventus, si è operato dopo la lesione del crociato. (Calcionews24.com)

Koopmeiners a rischio per Inter-Juventus? Le ultime - L’olandese non parteciperà agli impegni di Nations League con l’Olanda, dovendosi sottoporre a controlli funzionali all’accertamento di un’eventuale infrazione alla costola. Le condizioni di Teun Koopmeiners preoccupano la Juventus in vista degli impegni che i bianconeri dovranno affrontare dopo la sosta: dopo la Lazio toccherà all’Inter in Serie A. (Inter-news.it)