Italia-Israele Roger Waters contro la nazionale italiana | Vergogna

Roger Waters ha attaccato la nazionale Italiana di calcio per aver giocato contro Israele nel match di Nations League lunedì 14 ottobre a Udine. L'ex bassista e voce dei Pink Floyd ha acceso la polemica con un video pubblicato sul suo profilo Instagram mentre era appena iniziata la partita

