IT Wallet: Il Futuro del Portafoglio Digitale. (Di martedì 15 ottobre 2024) È tutto pronto per il lancio dell'IT Wallet, il nuovo Portafoglio Digitale destinato a rivoluzionare la gestione dei documenti ufficiali in Italia

IT-Wallet : il portafoglio digitale degli italiani prende forma : dal 23 ottobre patente e tessera sanitaria entrano nello smartphone - L'articolo IT-Wallet: il portafoglio digitale degli italiani prende forma: dal 23 ottobre patente e tessera sanitaria entrano nello smartphone sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. L'Italia fa un passo avanti verso la digitalizzazione con IT-Wallet, il portafoglio digitale che promette di semplificare la vita dei cittadini. (Orizzontescuola.it)

It Wallet - il portafoglio elettronico enterà in vigore dal 2025. Cosa cambia - Dal primo gennaio 2025 entrerà ufficialmente in vigore in Italia l’IT Wallet, ovvero il portafoglio elettronico che permetterà ai cittadini di avere sempre la disponibilità dei propri documenti (carta d’identità e patente) in formato digitale e comodamente gestibili dal proprio smartphone. Il percorso disegnato in Italia per l’IT Wallet è a step, alcuni dei quali già superati con successo: - a ... (Quotidiano.net)

Nell’attesa di IT-Wallet arriva PWallet - il portafoglio digitale di Poste Italiane - L'app Poste Italiane si aggiorna su Android e introduce Pwallet, il portafoglio digitale dove caricare carta d'identità, patente e non solo! L'articolo Nell’attesa di IT-Wallet arriva PWallet, il portafoglio digitale di Poste Italiane proviene da TuttoAndroid. . (Tuttoandroid.net)