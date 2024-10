Israele punta a trasformare Hezbollah in un peso per il Libano (Di martedì 15 ottobre 2024) Mentre il mondo attende la risposta di Israele all’ultimo attacco iraniano, sembra che l’attenzione israeliana sia sempre più focalizzata sul bersagliare la Guardia Rivoluzionaria Iraniana (Irgc). Le recenti operazioni e attacchi israeliani suggeriscono che la priorità strategica sia rivolta a lanciare colpi significativi contro i siti chiave controllati dall’Irgc, comprese le sue basi militari, le strutture di produzione di armi e le aree che influenzano il suo potere regionale. Questa strategia israeliana non è scollegata dagli ultimi sviluppi in Libano. Il cambiamento delle operazioni israeliane verso una diretta conflittualità con Hezbollah sembra far parte di un piano più ampio per preparare il terreno a un attacco maggiore contro l’Irgc. Ilfattoquotidiano.it - Israele punta a trasformare Hezbollah in un peso per il Libano Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Mentre il mondo attende la risposta diall’ultimo attacco iraniano, sembra che l’attenzione israeliana sia sempre più focalizzata sul bersagliare la Guardia Rivoluzionaria Iraniana (Irgc). Le recenti operazioni e attacchi israeliani suggeriscono che la priorità strategica sia rivolta a lanciare colpi significativi contro i siti chiave controllati dall’Irgc, comprese le sue basi militari, le strutture di produzione di armi e le aree che influenzano il suo potere regionale. Questa strategia israeliana non è scollegata dagli ultimi sviluppi in. Il cambiamento delle operazioni israeliane verso una diretta conflittualità consembra far parte di un piano più ampio per preparare il terreno a un attacco maggiore contro l’Irgc.

