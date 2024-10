Gaeta.it - Infrastrutture digitali condivise: un passo decisivo verso lo sviluppo del 5G in Italia

L'implementazione delleinrappresenta una tappa fondamentale per promuovere lodel 5G e ridurre il digital divide. Durante il panel "Le Telecomunicazioni tra Reti e Servizi" all'evento ComoLake 2024, il direttore generale di Inwit, Diego Galli, ha delineato le opportunità offerte da questo modello innovativo. L'incontro, che si tiene presso Villa Erba a Cernobbio, ha visto coinvolte istituzioni, aziende e università in un ampio dibattito sulle nuove opportunità di crescita economica nell'area Euro-Mediterranea. Lecome motore di efficienza Diego Galli ha evidenziato come le oltre 24.000 torri e 500 apparati DAS di Inwit non siano soltanto strutture fisiche, ma rappresentino un modello di economia condivisa.