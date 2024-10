“In viaggio per il futuro”: domenica 20 ottobre open day nei luoghi della ferrovia lombarda (Di martedì 15 ottobre 2024) Milano, 15 ottobre 2024 - Tre luoghi della ferrovia lombarda tra storia, tecnologia e sostenibilità, aprono le porte domenica 20 ottobre per l'evento "In viaggio per il futuro". L'open day è organizzato da Fnm, Ferrovienord e Trenord che apriranno dalle 10 alle 17, ad appassionati e curiosi, la stazione di Milano Cadorna (binari 9 e 10), gli impianti di Novate milanese e Milano Fiorenza (il più grande d'Italia) per un viaggio tra il passato e il futuro della mobilità, alla scoperta di treni storici, innovazioni tecnologiche e progetti che lanciano la sfida per un trasporto sempre più sostenibile ed evoluto. La visita alle officine e alle aree dedicate alla manutenzione e alla pulizia dei convogli, a strumenti come il nuovo tornio in fossa, a treni ad alta tecnologia e storici sarà animata anche da attività di intrattenimento per bambini e famiglie. Ilgiorno.it - “In viaggio per il futuro”: domenica 20 ottobre open day nei luoghi della ferrovia lombarda Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Milano, 152024 - Tretra storia, tecnologia e sostenibilità, aprono le porte20per l'evento "Inper il". L'day è organizzato da Fnm, Ferrovienord e Trenord che apriranno dalle 10 alle 17, ad appassionati e curiosi, la stazione di Milano Cadorna (binari 9 e 10), gli impianti di Novate milanese e Milano Fiorenza (il più grande d'Italia) per untra il passato e ilmobilità, alla scoperta di treni storici, innovazioni tecnologiche e progetti che lanciano la sfida per un trasporto sempre più sostenibile ed evoluto. La visita alle officine e alle aree dedicate alla manutenzione e alla pulizia dei convogli, a strumenti come il nuovo tornio in fossa, a treni ad alta tecnologia e storici sarà animata anche da attività di intrattenimento per bambini e famiglie.

