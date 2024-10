Il Napoli punta al colpo in Premier League, dall’Inghilterra sicuri: “Conte lo vuole a gennaio” (Di martedì 15 ottobre 2024) Il Napoli avrebbe messo gli occhi su un giocatore di Premier League, dall’Inghilterra sono sicuri che Conte lo vorrebbe già per gennaio Dopo McTominay, Gilmour e Lukaku, il Napoli potrebbe guardare ancora verso la Premier League per rinforzarsi in vista del calciomercato di gennaio. Gli azzurri vorranno mantenere la testa della classifica il più a lungo possibile, ma per riuscirci il percorso è ancora lungo e tortuoso. Sono ancora numerosi gli ostacoli davanti agli azzurri, che già domenica prossima dovranno provare a fare risultato in casa dell’Empoli. Bisognerà provare a vincerle tutte e a sapersi rialzare quando le partite non andranno nel verso giusto. La squadra segue i diktat di Antonio Conte e sta crescendo a sua immagine e somiglianza. Spazionapoli.it - Il Napoli punta al colpo in Premier League, dall’Inghilterra sicuri: “Conte lo vuole a gennaio” Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ilavrebbe messo gli occhi su un giocatore disonochelo vorrebbe già perDopo McTominay, Gilmour e Lukaku, ilpotrebbe guardare ancora verso laper rinforzarsi in vista del calciomercato di. Gli azzurri vorranno mantenere la testa della classifica il più a lungo possibile, ma per riuscirci il percorso è ancora lungo e tortuoso. Sono ancora numerosi gli ostacoli davanti agli azzurri, che già domenica prossima dovranno provare a fare risultato in casa dell’Empoli. Bisognerà provare a vincerle tutte e a sapersi rialzare quando le partite non andranno nel verso giusto. La squadra segue i diktat di Antonioe sta crescendo a sua immagine e somiglianza.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli padrone in Serie A - e altrove? Ecco come stanno andando Premier League - Liga - Bundesliga e Ligue 1 - Tempo di sosta per le nazionali non solo per l`Italia e la Serie A ma ovviamente anche per gli altri Paesi e per i loro rispettivi campionati.... (Calciomercato.com)

Dal Napoli alla Premier League - Conte gelato : il colpo di scena - it. Il Napoli, infatti, domenica prossima sarà di scena allo Stadio Castellani per giocare contro l’Empoli di Roberto D’Aversa. . La perdita di Lobotka, ovviamente, sarebbe un durissimo colpo per il team guidato dal tecnico pugliese. Oltre al Barcellona, quindi, c’è anche il club più forte della Premier League sulle tracce del centrocampista slovacco. (Tvplay.it)

Napoli - Manna alza bandiera bianca : vince la Premier - . Secondo quando riportato da PasionFutbol. Giovanni Manna non smette di pensare a come puntellare la rosa, il direttore ci ha provato anche per lui. I partenopei sono sempre attenti ai migliori giovani nel campo europeo prima con Giuntoli e ora con Giovanni manna. Il Napoli ha attenzionato uno dei giocatori più chiacchierati sul mercato ma alla fine probabilmente ad averla vinta sarà un altro ... (Spazionapoli.it)