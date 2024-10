Il medico di base ripreso da Le Iene mentre deruba la paziente: “Ho problemi economici” (Di martedì 15 ottobre 2024) Cesena, 15 ottobre 2024 – Prima si fa prestare 3mila euro che non ha alcuna intenzione di restituire, poi comincia a rubarle i soldi dal portafoglio. Il lestofante è sempre lui, il medico di base e la vittima - ma sembra che non sia l’unica - è la paziente, una giovane donna di 28 affetta da disturbo borderline che, per sua natura, la mette a rischio di empatia con persone di cui dovrebbe diffidare. E che, nel caso specifico, avrebbe dovuto curarle. Ma la ragazza, tutt’altro che benestante ma non così sprovveduta, con l’aiuto de Le Iene, trasmissione di Italia 1 che presta il destro allo smascheramento dei farabutti e dei prepotenti, lo incastra. Ilrestodelcarlino.it - Il medico di base ripreso da Le Iene mentre deruba la paziente: “Ho problemi economici” Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Cesena, 15 ottobre 2024 – Prima si fa prestare 3mila euro che non ha alcuna intenzione di restituire, poi comincia a rubarle i soldi dal portafoglio. Il lestofante è sempre lui, ildie la vittima - ma sembra che non sia l’unica - è la, una giovane donna di 28 affetta da disturbo borderline che, per sua natura, la mette a rischio di empatia con persone di cui dovrebbe diffidare. E che, nel caso specifico, avrebbe dovuto curarle. Ma la ragazza, tutt’altro che benestante ma non così sprovveduta, con l’aiuto de Le, trasmissione di Italia 1 che presta il destro allo smascheramento dei farabutti e dei prepotenti, lo incastra.

