Il boss del Man United Erik ten Hag ha concesso due partite per salvare la carriera all'Old Trafford (Di martedì 15 ottobre 2024) Sito inglese: Secondo Football Insider, l'allenatore del Manchester United Erik ten Hag ha solo due partite per salvare il suo lavoro nel club. Il rapporto afferma che se il Manchester United perde le prossime due partite contro il Brentford in Premier League e il Fenerbahce in Europa League, il Ten Hag verrà esonerato dal club. La pressione aumenta di giorno in giorno sull'allenatore olandese all'Old Trafford dopo il disastroso inizio di stagione della sua squadra. In dieci partite tra tutte le competizioni, i Red Devils sono riusciti a vincere solo tre partite. La loro attuale posizione al 14° posto in campionato è lontana da ciò che il club si aspettava all'inizio della stagione dopo aver investito molto nella propria squadra nella finestra di mercato estiva.

