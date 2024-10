Ieri in Campania: donna precipita dal quarto piano nel Sannio, 23 indagati per tangenti nel casertano (Di martedì 15 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali in Campania di Ieri, lunedì 14 ottobre 2024. Avellino – In relazione alle notizie di stampa apparse su alcuni quotidiani nazionali e locali del 12/10/2024, la Congregazione delle Suore Oblate di San Francesco Saverio di Ariano Irpino, coordinate dalla Madre Superiora, Carmela Mazzone, assistita dall’Avvocato Pamela Cappelluzzo, SMENTISCE qualunque collegamento fra i fatti raccontati e la sua Congregazione. (LEGGI QUI) Benevento – E’ caduta dal balcone del quarto piano di un’abitazione di via Aldo Moro, le sue condizioni sarebbero gravissime. Sul posto sono prontamente intervenuti i CarabinIeri della locale stazione. La donna, 55enne del posto, è stata trasportata d’urgenza in codice rosso ed in gravissime condizioni al pronto soccorso del San Pio. Anteprima24.it - Ieri in Campania: donna precipita dal quarto piano nel Sannio, 23 indagati per tangenti nel casertano Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, lunedì 14 ottobre 2024. Avellino – In relazione alle notizie di stampa apparse su alcuni quotidiani nazionali e locali del 12/10/2024, la Congregazione delle Suore Oblate di San Francesco Saverio di Ariano Irpino, coordinate dalla Madre Superiora, Carmela Mazzone, assistita dall’Avvocato Pamela Cappelluzzo, SMENTISCE qualunque collegamento fra i fatti raccontati e la sua Congregazione. (LEGGI QUI) Benevento – E’ caduta dal balcone deldi un’abitazione di via Aldo Moro, le sue condizioni sarebbero gravissime. Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabindella locale stazione. La, 55enne del posto, è stata trasportata d’urgenza in codice rosso ed in gravissime condizioni al pronto soccorso del San Pio.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ieri in Campania : De Luca alla Festa dell’Unità nel Sannio. A Napoli intera palazzina rubava elettricità - Verso le ore 14, una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta, proveniente dalla sede centrale del Comando, è intervenuta in via Gabriele D’Annunzio: a chiedere aiuto erano stati dei residenti della zona. (LEGGI QUI) Napoli –In una sola palazzina c’erano un panificio abusivo e sedici allacci fuorilegge alla rete elettrica. (Anteprima24.it)

Ieri in Campania : 18enne investito e ucciso da treno. Furto di gioielli in Curia - arrestata suora - Avellino – Una suora appartenente alla Congregazione dello Spirito Santo è stata arrestata perchè gravemente indiziata del delitto di furto (pluriaggravato anche per avere per oggetto beni destinati alla pubblica reverenza e con violenza sulle cose) di gioielli e monili d’oro ex voto custoditi presso la Curia Vescovile di Ariano Irpino, ove la stessa ricopriva l’incarico di madre superiora. (Anteprima24.it)

Ieri in Campania : furto in curia - suora ai domiciliari. Arrestato sacerdote - Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali in Campania di ieri, giovedì 10 ottobre 2024. (LEGGI QUI) Napoli – I carabinieri della Tenenza di Quarto sono intervenuti poco fa presso l’Istituto scolastico “Borsellino” a via Crocillo per il decesso di un bambino di 10 anni. (LEGGI QUI) Salerno – È stata rigettata la richiesta di concedere gli arresti domiciliari al presidente della provincia ... (Anteprima24.it)