I vestiti nuovi dell’imperatore del cielo. Ecco la nuova versione del B-52 (Di martedì 15 ottobre 2024) Sin dal 1955 il gargantuesco bombardiere strategico B-52, sviluppato e prodotto dalla Boeing, è stato il simbolo del potere militare americano. Componente fondamentale della triade nucleare, ma anche piattaforma impiegata per lo sgancio tanto di “dumb bombs” quanto di missili di precisione in pressoché tutti i teatri dove le US Air Forces si sono viste impegnate, oltre che sul piano militare questo velivolo ha calcificato la sua immagine nella cultura popolare, anche grazie a opere cinematografiche come “il Dottor Stranamore” di Stanley Kubrick. In un’epoca segnata da un rapido avanzamento tecnologico e dallo sviluppo di tecnologie “disruptive” capaci di ridefinire i parametri del warfare come (ma non limitate a) l’Intelligenza Artificiale e gli Uncrewed Aerial Systems, il pensiero che l’epoca di questo gigante dei cieli si stia avvicinando al termine non sembra così illogico. Formiche.net - I vestiti nuovi dell’imperatore del cielo. Ecco la nuova versione del B-52 Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di martedì 15 ottobre 2024) Sin dal 1955 il gargantuesco bombardiere strategico B-52, sviluppato e prodotto dalla Boeing, è stato il simbolo del potere militare americano. Componente fondamentale della triade nucleare, ma anche piattaforma impiegata per lo sgancio tanto di “dumb bombs” quanto di missili di precisione in pressoché tutti i teatri dove le US Air Forces si sono viste impegnate, oltre che sul piano militare questo velivolo ha calcificato la sua immagine nella cultura popolare, anche grazie a opere cinematografiche come “il Dottor Stranamore” di Stanley Kubrick. In un’epoca segnata da un rapido avanzamento tecnologico e dallo sviluppo di tecnologie “disruptive” capaci di ridefinire i parametri del warfare come (ma non limitate a) l’Intelligenza Artificiale e gli Uncrewed Aerial Systems, il pensiero che l’epoca di questo gigante dei cieli si stia avvicinando al termine non sembra così illogico.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dalla Regione nuove risorse per i 36 nuovi alloggi Aler in via Cecilio : investiti 6 milioni - . Regione Lombardia stanzia nuove risorse per garantire la conclusione dei lavori nel complesso Aler di via Di Vittorio / via Cecilio a Como, dove sono in corso gli interventi per rendere disponibili 36 nuovi alloggi da destinare ai servizi abitativi pubblici (SAP). I finanziamenti in campo . (Quicomo.it)

Dalla Regione nuove risorse per i 36 nuovi alloggi Aler in via Cecilio : investiti 6 milioni - Regione Lombardia stanzia nuove risorse per garantire la conclusione dei lavori nel complesso Aler di via Di Vittorio / via Cecilio a Como, dove sono in corso gli interventi per rendere disponibili 36 nuovi alloggi da destinare ai servizi abitativi pubblici (SAP). I finanziamenti in campo . (Quicomo.it)

La testimonianza di Neneh - ex bambina impiegata nell'estrazione dei diamanti in Sierra Leone - raccolta da ActionAid Italia : «Anche se trovavamo un diamante - non ci davano soldi - ma solo materiale scolastico e vestiti nuovi. Non ero felice di andare nelle miniere - ma non potevo rifiutarmi» - Tutti alla disperata ricerca di diamanti nei terreni sfruttati dalle grandi compagnie internazionali che, una volta esaurite le risorse, abbandonano il territorio lasciando alle comunità solo cumuli di terra dove, se si è fortunati, rimane ancora qualche piccolo frammento di diamante di basso valore. (Iodonna.it)