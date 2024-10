I conti spiati a Bari, indagata Intesa Sanpaolo. La banca: "Noi parte lesa" (Di martedì 15 ottobre 2024) Bari, 15 ottobre 2024 – Anche il gruppo Intesa San Paolo è formalmente indagato nell’inchiesta di Bari sul 52enne Vincenzo Coviello. La filiale Intesa San Paolo dove lavorava l'uomo indagato per aver spiato i conti delle sorelle Meloni, Bitonto (Bari), 11 Ottobre 2024. ANSA /DONATO FASANO (GENERICHE - banca -conti CORRENTI) La banca, secondo il procuratore di Bari Roberto Rossi e l’aggiunto Giuseppe Maralfa, avrebbe violato la legge 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Perché non avrebbe tempestivamente segnalato agli inquirenti i 6.637 accessi abusivi del bancario nei database dell’azienda e nel sistema degli istituti di credito. Quotidiano.net - I conti spiati a Bari, indagata Intesa Sanpaolo. La banca: "Noi parte lesa" Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024), 15 ottobre 2024 – Anche il gruppoSan Paolo è formalmente indagato nell’inchiesta disul 52enne Vincenzo Coviello. La filialeSan Paolo dove lavorava l'uomo indagato per aver spiato idelle sorelle Meloni, Bitonto (), 11 Ottobre 2024. ANSA /DONATO FASANO (GENERICHE -CORRENTI) La, secondo il procuratore diRoberto Rossi e l’aggiunto Giuseppe Maralfa, avrebbe violato la legge 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Perché non avrebbe tempestivamente segnalato agli inquirenti i 6.637 accessi abusivi delrio nei database dell’azienda e nel sistema degli istituti di credito.

