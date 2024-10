Ilrestodelcarlino.it - Hera, al via le pulizie straordinarie

(Di martedì 15 ottobre 2024) Progetto decoro, tornano ledinei quartieri. Gli operatori della multiutility sono impegnati, in accordo con il Comune, nello spazzamento delle strade e nella sanificazione delle isole ecologiche in zona Krasnodar. Poi tocca ai quartieri Borgopunta, Quacchio e Villafulvia. Prosegue a Ferrara ‘Progetto decoro’, l’attività di pulizia straordinaria promossa dall’amministrazione comunale con il Gruppo, finalizzata a rendere ancora più pulite le strade e le isole ecologiche di base in cui sono alloggiati i cassonetti. L’attività è partita dal quartiere Krasnodar e proseguirà nelle prossime settimane nelle zone di Borgopunta, Quacchio e Villafulvia. Il progetto è destinato ad estendersi a ulteriori zone, per coprire gradualmente tutto il territorio comunale.