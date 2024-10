Gaza, "prigionieri palestinesi usati come scudi umani e cavie anti-esplosivo da Israele per passare nei tunnel di Hamas" (Di marted├Č 15 ottobre 2024) "I soldati israeliani hanno usato i prigionieri palestinesi, fra i quali anche diversi minorenni, come scudi umani e come cavie anti-esplosivo per passare nei tunnel di Hamas senza essere uccisi". Questo ├Ę il racconto di alcuni soldati delle Idf e di alcuni palestinesi, riusciti a sopravvivere. L'es Ilgiornaleditalia.it - Gaza, "prigionieri palestinesi usati come scudi umani e cavie anti-esplosivo da Israele per passare nei tunnel di Hamas" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di marted├Č 15 ottobre 2024) "I soldati israeliani hanno usato i, fra i quali anche diversi minorenni,perneidisenza essere uccisi". Questo ├Ę il racconto di alcuni soldati delle Idf e di alcuni, riusciti a sopravvivere. L'es

