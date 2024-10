Amica.it - Francis Ford Coppola celebrato a Roma per “Megalopolis”

(Di martedì 15 ottobre 2024), 14 ott. (askanews) – E’ iniziato a Cinecittà con la consegna della chiave degli Studi e lo svelamento della targa “Viale” il grande omaggio chefa per due giorni al grande regista. I festeggiamenti proseguono questa sera negli iconici Studi di Cinecittà con l’anteprima italiana di “Megalopolis”, l’opera più recente del Maestro, autore di capolavori come la saga de “Il Padrino”, “Apocalypse Now” e “Dracula di Bram Stoker”. L’evento è la preapertura della Festa del Cinema die di Alice nella città 2024. “Io non sognavo il ‘mio’ cinema, io sognavo il Cinema, volevo solo far parte del gruppo dei Giganti venuti prima di me. – ha detto– La mia generazione è venuto dopo una serie di registi straordinari, prima di tutto gli italiani e soprattutto Roberto Rossellini”.