Elisa, Elodie fino a Pelù e Fiorella Mannoia: a Milano i big italiani in concerto per la pace (Di martedì 15 ottobre 2024) Sul palco dell’Unipol Forum di Assago, il 23 ottobre, si terrà l’evento benefico: ‘Per la pace, live contro le guerre‘. Il concerto vedrà in scena alcuni grandi artisti della musica italiana: Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso, Annalisa, Brunori Sas, Elisa, Elodie, Emma, J-Ax, Madame, Ermal Meta, Francesca Michielin, Fabrizio Moro, Piero Pelù, Giuliano Sangiorgi, Rose Villain. L’obiettivo, al grido “Non nel nostro nome”, è quello di lanciare un messaggio contro i conflitti: “La pace è un diritto di tutti, e ciascuno di noi può fare la differenza”. Il ricavato dell’evento verrà devoluto a Emergency e Medici Senza Frontiere. Lapresse.it - Elisa, Elodie fino a Pelù e Fiorella Mannoia: a Milano i big italiani in concerto per la pace Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Sul palco dell’Unipol Forum di Assago, il 23 ottobre, si terrà l’evento benefico: ‘Per la, live contro le guerre‘. Ilvedrà in scena alcuni grandi artisti della musica italiana:, Alessandra Amoroso, Annalisa, Brunori Sas,, Emma, J-Ax, Madame, Ermal Meta, Francesca Michielin, Fabrizio Moro, Piero, Giuliano Sangiorgi, Rose Villain. L’obiettivo, al grido “Non nel nostro nome”, è quello di lanciare un messaggio contro i conflitti: “Laè un diritto di tutti, e ciascuno di noi può fare la differenza”. Il ricavato dell’evento verrà devoluto a Emergency e Medici Senza Frontiere.

