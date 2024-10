Eleonora Giorgi: «Parlare del mio tumore è stato liberatorio. Ho imparato il valore del tempo che resta. Un mese, un anno, una vita, non importa. Se sopravvivo, continuerà a contare solo l'amore» (Di martedì 15 ottobre 2024) Eleonora Giorgi racconta perché Parlare del suo tumore la sta salvando: «Ciò che conta è quello che voglio ora: stare con i miei figli, con la mia famiglia, con gli affetti. Perdere i capelli mi ha insegnato che vedere il lato positivo è una forma di grande libertà» Vanityfair.it - Eleonora Giorgi: «Parlare del mio tumore è stato liberatorio. Ho imparato il valore del tempo che resta. Un mese, un anno, una vita, non importa. Se sopravvivo, continuerà a contare solo l'amore» Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di martedì 15 ottobre 2024)racconta perchédel suola sta salvando: «Ciò che conta è quello che voglio ora: stare con i miei figli, con la mia famiglia, con gli affetti. Perdere i capelli mi ha insegnato che vedere il lato positivo è una forma di grande libertà»

Eleonora Giorgi commuove : «Il tempo che mi resta voglio passarlo con i miei amori» - la malattia non fa ben sperare - View this post on Instagram A post shared by Verissimo (@verissimotv) Come sta oggi Eleonora Giorgi? Eleonora Giorgi ha perso i capelli a causa delle cure per combattere la sua malattia. Perché? Le sue parole sono state come un pugno nello stomaco: “Sono cambiate le mie priorità. (Donnapop.it)

Clizia Incorvaia compie gli anni - le foto del compleanno in famiglia con la suocera Eleonora Giorgi - Con lei anche la suocera Eleonora Giorgi, madre del marito Paolo Ciavarro, che è tornato a mostrarsi in video. L'attrice combatte da tempo contro un tumore al pancreas, diagnosticato più di un anno fa. Clizia Incorvaia ha compiuto 44 anni e per l'occasione ha festeggiato con la famiglia al completo. (Fanpage.it)

Clizia Incorvaia festeggia il compleanno con la suocera : Eleonora Giorgi non perde il sorriso nonostante la malattia - Come sappiamo, l’attrice al momento sta passando un periodo molto delicato: qualche mese fa ha ricevuto una diagnosi di tumore e per questo motivo sta seguendo un serrato percorso di terapie mediche. Nonostante tutto, comunque, Eleonora ha trovato la forza di festeggiare la moglie di suo figlio Paolo, Clizia. (Donnapop.it)