Diddy contro l’avvocato delle 120 presunte vittime: “Cerca solo notorietà” (Di martedì 15 ottobre 2024) Le accuse contro Diddy continuano ad arrivare e tra queste anche quelle di 120 presunte vittime che l’avvocato Tony Buzbee ha deciso di rappresentare e contro cui il team legale del rapper si è scagliato: “Vuole solo farsi pubblicità”. Fanpage.it - Diddy contro l’avvocato delle 120 presunte vittime: “Cerca solo notorietà” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Le accusecontinuano ad arrivare e tra queste anche quelle di 120cheTony Buzbee ha deciso di rappresentare ecui il team legale del rapper si è scagliato: “Vuolefarsi pubblicità”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nuove denunce contro Sean “Diddy” Combs - per la prima volta da un ragazzo minorenne - In una denuncia di lunedì, un certo John Doe ha affermato che Combs gli ha palpato i genitali quando aveva 16 anni a una dei suoi white party nel 1998. Un’altra Jane Doe ha affermato che Combs l’ha aggredita violentemente e violentata in un bagno nel 1995 durante una festa a Brooklyn per il video musicale di Smalls, “One More Chance”. (Metropolitanmagazine.it)

Nuove accuse contro Sean Diddy Combs : “Ha stuprato uomini e donne minacciandoli di morte e ha abusato di un minore” - Nuove gravissime accuse nei confronti di Sean Diddy Combs. Sei nuove persone hanno intentato una causa contro il rapper. Le accuse da cui dovrà difendersi sono di avere stuprato due donne e di avere aggredito sessualmente quattro uomini di cui un minore.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Beyoncé e Jay Z si scagliano contro le accuse di violenza e abusi per il caso Diddy - Dopo le affermazioni della cantante Jaguar Wright che accusavano anche Beyoncé e Jay Z nell'intervista a Uncensored di Piers Morgan, il giornalista è stato costretto a scusarsi dopo l'intervento degli avvocati della coppia.Continua a leggere . (Fanpage.it)