Danilo Iervolino torna a Salerno: un incontro per ricucire il legame con la squadra e i tifosi

(Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Dopo un’assenza che ha sollevato questioni e dibattiti, il proprietario della Salernitana,, ha fatto il suo ritorno nel cuore della. In unal centro sportivo Mary Rosy, ha ribadito l’importanza della coesione tra società, atleti e sostenitori. Il suo obiettivo è chiaro: ricostruire l’armonia perduta e riportare laa una nuova fase di successi, non solo sportivi ma anche relazionali. Il ritorno di: un segnale di riavvicinamentoto adopo sette mesi di assenza, un periodo durante il quale ha espresso frustrazione per le tensioni con i. In questo importante, ha partecipato insieme al management dell’azienda, figura chiave per rappresentare l’unità necessaria a una ripresa.