Corruzione, arresti e perquisizioni a Sogei: indagato anche il referente di Elon Musk (Di martedì 15 ottobre 2024) Tra i soggetti che sarebbero interessati dalle indagini ci sarebbero anche le società quotate Digital Value Spa e Olidata Spa, oltre al referente italiano di Musk che sarebbe accusato di aver ricevuto notizie riservate sull'appalto sul sistema satellitare Starlink L'articolo Corruzione, arresti e perquisizioni a Sogei: indagato anche il referente di Elon Musk proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Corruzione, arresti e perquisizioni a Sogei: indagato anche il referente di Elon Musk Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Tra i soggetti che sarebbero interessati dalle indagini ci sarebberole società quotate Digital Value Spa e Olidata Spa, oltre alitaliano diche sarebbe accusato di aver ricevuto notizie riservate sull'appalto sul sistema satellitare Starlink L'articoloildiproviene da Il Difforme.

