Controlli minibus scolastici a Napoli: 8 conducenti sanzionati. Senza titolo a svolgere servizio (Di martedì 15 ottobre 2024) La polizia locale di Napoli ha effettuato una serie di Controlli sui minibus utilizzati per il trasporto scolastico, riscontrando numerose irregolarità. Durante un'operazione straordinaria, condotta dall'Unità Operativa Fuorigrotta nella zona di Agnano, sono stati fermati diversi mezzi per verificare la conformità alle normative vigenti.

