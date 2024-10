Collaborazione UniMarconi e Google: opportunità di formazione gratuita per 500 studenti (Di martedì 15 ottobre 2024) Grazie a una Collaborazione tra UniMarconi e Google, 500 studenti dell'ateneo potranno accedere gratuitamente ai certificati professionali offerti su Coursera, una delle principali piattaforme di apprendimento online. I corsi disponibili spaziano su una vasta gamma di competenze digitali, tra cui Europa.today.it - Collaborazione UniMarconi e Google: opportunità di formazione gratuita per 500 studenti Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Grazie a unatra, 500dell'ateneo potranno accederemente ai certificati professionali offerti su Coursera, una delle principali piattaforme di apprendimento online. I corsi disponibili spaziano su una vasta gamma di competenze digitali, tra cui

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Collaborazione UniMarconi e Google: opportunità di formazione gratuita per 500 studenti - Grazie a una collaborazione tra UniMarconi e Google, 500 studenti dell'ateneo potranno accedere gratuitamente ai certificati professionali offerti su Coursera, una delle principali piattaforme di appr ... (today.it)

Lezioni online e Bootcamp finale in presenza: al via un corso per sviluppatori Full-Stack - Ed è proprio in virtù delle grandi opportunità dischiuse da questa professione che Unimarconi, in collaborazione con EY e start2impact, propone un percorso formativo avanzato per diventare ... (today.it)

UniMarconi e Google: opportunità di formazione gratuita per 500 studenti - Accordo tra l'Ateneo e la multinazionale, il Presidente Acomanni: "Per i nostri iscritti accesso a contenuti formativi di altissimo livello" ... (dire.it)