Cina: coppia di panda in viaggio verso gli Stati Uniti

Chengdu, 15 ott – (Xinhua) – Una coppia di panda giganti si e' imbarcata su un aereo nelle prime ore di questa mattina nel sud-ovest della Cina per raggiungere gli Stati Uniti, dove si stabilira' presso lo Smithsonian National Zoo di Washington, D.C. E' la seconda volta quest'anno che la Cina invia dei panda giganti negli Stati Uniti. Inviati nell'ambito di un programma decennale di cooperazione internazionale per la protezione dei panda giganti, gli esemplari di tre anni, Bao Li, un maschio, e Qing Bao, una femmina, hanno lasciato la loro citta' natale nella provincia del Sichuan, accompagnati da un allevatore esperto e da un veterinario per aiutarli ad adattarsi rapidamente al nuovo ambiente dello zoo statunitense, secondo il Centro cinese di conservazione e ricerca sui panda giganti (CCRCGP).

Cina : coppia di panda si imbarca in aereo verso Stati Uniti - Pechino, 15 ott – (Xinhua) – Nelle prime ore di questa mattina, una coppia di panda giganti e’ partita dalla Cina sud-occidentale alla volta degli Stati Uniti, per trovare la sua nuova casa allo Smithsonian National Zoo di Washington D.C. Agenzia Xinhua. (Romadailynews.it)

