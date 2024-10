Cimici asiatiche: è invasione. Devastante l’impatto sull’agricoltura (Di martedì 15 ottobre 2024) Tra le specie aliene invasive che stanno causando i maggiori problemi in Italia, figura la cimice marmorizzata o marmorata (Halyomorpha halys), conosciuta più comunemente come cimice asiatica. Questo insetto, originario di Cina e Giappone, ha colonizzato l’Occidente a partire dalla fine degli anni ’90, diffondendosi rapidamente anche in Italia, dove è divenuto un grave problema per l’agricoltura e la vita quotidiana. La cimice asiatica appartiene alla famiglia dei pentatomidi e si è diffusa in Italia a partire dal 2012, quando è stata avvistata per la prima volta in provincia di Modena. Inizialmente giunta in Svizzera e Liechtenstein nel 2004, si è poi propagata rapidamente, raggiungendo nel 2016 anche il Trentino Alto Adige. Thesocialpost.it - Cimici asiatiche: è invasione. Devastante l’impatto sull’agricoltura Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Tra le specie aliene invasive che stanno causando i maggiori problemi in Italia, figura la cimice marmorizzata o marmorata (Halyomorpha halys), conosciuta più comunemente come cimice asiatica. Questo insetto, originario di Cina e Giappone, ha colonizzato l’Occidente a partire dalla fine degli anni ’90, diffondendosi rapidamente anche in Italia, dove è divenuto un grave problema per l’agricoltura e la vita quotidiana. La cimice asiatica appartiene alla famiglia dei pentatomidi e si è diffusa in Italia a partire dal 2012, quando è stata avvistata per la prima volta in provincia di Modena. Inizialmente giunta in Svizzera e Liechtenstein nel 2004, si è poi propagata rapidamente, raggiungendo nel 2016 anche il Trentino Alto Adige.

