Christian di Danimarca, la prima foto della nuova vita del principe in Africa (Di martedì 15 ottobre 2024) Christian di Danimarca. L’avevamo lasciato con il capello lungo e pettinato, la giacca blu e lo sguardo sicuro – e, diciamolo pure, l’atteggiamento un po’ vanesio – di chi sa che, un giorno, diventerà re. Lo ritroviamo oggi, giorno in cui compie 19 anni, con una semplice camicia color sabbia, la testa rasata e la pelle imperfetta. Ma, ed è la cosa che più balza all’occhio, molto più felice. Christian di Danimarca, principe dell’Africa Christian di Danimarca, figlio primogenito di re Frederik e della regina Mary, salvo sorprese tra qualche anno salirà sul trono. Un destino già scritto, al quale è preparato da tempo. E un traguardo diventato molto più realistico dallo scorso gennaio, quando la nonna, la regina Margherita, ha scelto di abdicare in favore del figlio. Amica.it - Christian di Danimarca, la prima foto della nuova vita del principe in Africa Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di martedì 15 ottobre 2024)di. L’avevamo lasciato con il capello lungo e pettinato, la giacca blu e lo sguardo sicuro – e, diciamolo pure, l’atteggiamento un po’ vanesio – di chi sa che, un giorno, diventerà re. Lo ritroviamo oggi, giorno in cui compie 19 anni, con una semplice camicia color sabbia, la testa rasata e la pelle imperfetta. Ma, ed è la cosa che più balza all’occhio, molto più felice.didell’di, figlio primogenito di re Frederik eregina Mary, salvo sorprese tra qualche anno salirà sul trono. Un destino già scritto, al quale è preparato da tempo. E un traguardo diventato molto più realistico dallo scorso gennaio, quando la nonna, la regina Margherita, ha scelto di abdicare in favore del figlio.

