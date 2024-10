Caso Ultras, la confessione: "La Curva è una struttura dominante che controlla Milano. Bellocco non era uno di noi" (Di martedì 15 ottobre 2024) L`inchiesta `Doppia Curva` coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano e che ha di fatto decapitato i vertici dei direttivi della Curva Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di martedì 15 ottobre 2024) L`inchiesta `Doppia` coordinata dalla Procura della Repubblica die che ha di fatto decapitato i vertici dei direttivi della

Curva Inter - la confessione di un ultras a Giletti : «Controllare la curva significa controllare Milano» - Di seguito le sue parole. «La […]. Curva Inter, la confessione di un ultras rimasto anonimo nel programma di Massimo Giletti “Lo Stato delle Cose” Mentre proseguono le indagini della procura di Milano sulla curva dell’Inter e del Milan, un ultras nerazzurro, rimasto anonimo ha rilasciato delle dichiarazioni al programma Lo Stato delle Cose di Giletti. (Calcionews24.com)

Curva Sud Milano - gli ultrà si presentano davanti al Gip. Come cambia l’inchiesta? - Come cambia l’inchiesta? LEGGI ANCHE Milan, dopo la sosta Paulo Fonseca rilancia Strahinja Pavlovic? Opportunità per il serbo Adesso, però, con gli interrogatori, potrebbero emergere dettagli sulla vicenda e di conseguenza potrebbe anche cambiare il quadro della situazione. Caso curve, alcuni ultras della Curva Sud Milano avrebbero deciso di farsi interrogare dal gip: questa può essere la svolta ... (Dailymilan.it)

Inter - il prefetto di Milano vieta striscione Curva Nord : il motivo - Il prefetto di Milano ha bandito lo striscione identificativo dei tifosi interisti “Curva Nord Milano“. Non verrà quindi più sventolato alcun vessillo della Curva Nord, al suo posto uno nuovo che riporterà la scritta “1969. . Ed è per questo motivo che è stato deciso di vietare l’esposizione dello storico striscione, che richiama inevitabilmente il gruppo Beretta-Ferdico-Bellocco già a partire ... (Calcioweb.eu)