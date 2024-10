Carta del docente: il bonus di 500 euro potrebbe finire in busta paga e la lista dei beni acquistabili potrebbe essere ridotta (Di martedì 15 ottobre 2024) Appena riattivata la piattaforma della Carta del docente e già si pensa al prossimo anno. Evitato (per ora) il taglio che si era ipotizzato. D'altra parte non si trattava solo di ipotesi: la previsione della riduzione fino a circa 400 euro della Carta destinata alla formazione dei docenti è contenuta nel dl 36/2022. Ma potrebbero esserci altre novità dal prossimo anno. L'articolo Carta del docente: il bonus di 500 euro potrebbe finire in busta paga e la lista dei beni acquistabili potrebbe essere ridotta . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Appena riattivata la piattaforma delladele già si pensa al prossimo anno. Evitato (per ora) il taglio che si era ipotizzato. D'altra parte non si trattava solo di ipotesi: la previsione della riduzione fino a circa 400delladestinata alla formazione dei docenti è contenuta nel dl 36/2022. Maro esserci altre novità dal prossimo anno. L'articolodel: ildi 500ine ladei

