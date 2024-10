Carrara capitale arte contemporanea 2026: audizione al Ministero (Di martedì 15 ottobre 2024) Carrara – Carrara capitale arte contemporanea 2026: audizione al Ministero. Si terrà venerdì 25 ottobre a Roma al Ministero della Cultura, l’audizione delle cinque finaliste per il titolo di capitale italiana dell’arte contemporanea 2026. Su 23 candidate a questo nuovo riconoscimento Carrara è nella cinquina finalista. Selezionata assieme alle città di Pescara, Gallarate, Gibellina e Todi le cui delegazioni saranno adesso ascoltate a Roma dalla giuria di esperti. Ogni colloquio durerà un’ora equamente diviso tra l’illustrazione del dossier da parte delle delegazioni e una serie di domande sui suoi contenuti da parte dei giurati. Entro il 30 ottobre 2024, la giuria proporrà poi al Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, la candidatura ritenuta più idonea a essere insignita del titolo di ‘capitale italiana dell’arte contemporanea’ per l’anno 2026. Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di martedì 15 ottobre 2024)al. Si terrà venerdì 25 ottobre a Roma aldella Cultura, l’delle cinque finaliste per il titolo diitaliana dell’. Su 23 candidate a questo nuovo riconoscimentoè nella cinquina finalista. Selezionata assieme alle città di Pescara, Gallarate, Gibellina e Todi le cui delegazioni saranno adesso ascoltate a Roma dalla giuria di esperti. Ogni colloquio durerà un’ora equamente diviso tra l’illustrazione del dossier da pdelle delegazioni e una serie di domande sui suoi contenuti da pdei giurati. Entro il 30 ottobre 2024, la giuria proporrà poi al Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, la candidatura ritenuta più idonea a essere insignita del titolo di ‘italiana dell’’ per l’anno

Carrara tra i cinque comuni candidati al ruolo di capitale italiana dell’arte contemporanea 2026 - “Spero che questo progetto possa raggiungere questo importante obiettivo per dare un ulteriore slancio alla promozione dell’arte contemporanea, che è elemento centrale nelle politiche culturali della nostra regione”. . Così il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha commentato la notizia dell’inserimento di Carrara tra i cinque comuni candidati al ruolo di capitale italiana dell’arte ... (Laprimapagina.it)

Todi in lizza per Capitale dell'arte contemporanea 2026 - "Todi non è solo da tanti anni città dell'arte contemporanea ad altissima densità se consideriamo il numero di abitanti (15. Sono 7 tra edifici, parchi e spazi, i luoghi che vengono rigenerati e riqualificati attraverso azioni artistiche (di figure senior e mid career), oltre che con acquisizione di nuove opere per la città. (Liberoquotidiano.it)

Gallarate sogna da “Capitale dell’Arte contemporanea” : la città è tra le cinque finaliste - La sfida è con Carrara, Gibellina, Pescara e Todi. Sarebbe magnifico poter diventare Capitale italiana dell’Arte contemporanea 2026, anno in cui, tra l’altro, si ospiteranno i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali. Regione Lombardia ci ha creduto fin dall’inizio, sostenendo convintamente questa candidatura, in quanto rappresenta il perfetto connubio tra il saper fare lombardo e la capacità di ... (Ilgiorno.it)