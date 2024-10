Camion urta impalcatura e resta incastrato (Di martedì 15 ottobre 2024) Firenze, 15 ottobre 2024 – Mattinata di disagi in centro a Firenze a causa di un incidente avvenuto in via del Melarancio angolo piazza dell’Unità Italiana. Nel tratto interessato dall’eterno cantiere dell’ex hotel un Camion per la raccolta dei rifiuti è rimasto incastrato urtando le impalcature e parte della recinzione che protegge la struttura. L’incidente è avvenuto intorno alle 9 di questa mattina, 15 ottobre, e sul posto è intervenuta la polizia municipale. La strada è rimasta chiusa per consentire le manovre necessarie a liberarla e renderla di nuovo percorribile in sicurezza. Lanazione.it - Camion urta impalcatura e resta incastrato Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Firenze, 15 ottobre 2024 – Mattinata di disagi in centro a Firenze a causa di un incidente avvenuto in via del Melarancio angolo piazza dell’Unità Italiana. Nel tratto interessato dall’eterno cantiere dell’ex hotel unper la raccolta dei rifiuti è rimastondo le impalcature e parte della recinzione che protegge la struttura. L’incidente è avvenuto intorno alle 9 di questa mattina, 15 ottobre, e sul posto è intervenuta la polizia municipale. La strada è rimasta chiusa per consentire le manovre necessarie a liberarla e renderla di nuovo percorribile in sicurezza.

Firenze - camion perde il carico. A terra chili di pesce surgelato. E i passanti fanno ‘spesa’ - Succede a Firenze, nei pressi di via della Quiete, dove un camion che trasportava generi alimentari ha improvvisamente perso parte del carico in curva. Quando però le persone si sono accorte che il cibo era in un ottimo stato di conservazione e, soprattutto, che non era scaduto, ne hanno approfittato per fare “spesa” prima che gli addetti alla pulizia della strada provvedessero a rimuovere gli ... (Lanazione.it)

Da Pisa a Firenze in 5 ore - l’odissea per il camion ribaltato in FiPiLi. Rabbia e sconforto : “Ora basta” - Non ne possiamo veramente più, adesso basta”, scrive un utente sul gruppo dei “Dannati della FiPiLi”. “Io dall’Osmannoro alle 17:10 e sono arrivata a Fucecchio alle 19:10”. Il mezzo pesante nel ribaltarsi ha invaso entrambe le carreggiate, sia verso Firenze che verso Livorno. Le corsie infatti sono state riaperte intorno alle 19 (stamani si circola regolarmente su entrambe le corsie delle ... (Lanazione.it)

Inferno in FiPiLi : un camion intraversato crea il caos tra Firenze e Ginestra. Lunghe code e disagi - Intorno alle 11,30 il camion è stato finalmente rimosso e poco dopo anche la superstrada verso Livorno è stata riaperta. Ma quel che è peggio è che l’uscita obbligatoria a Lastra a Signa ha riversato centinaia di veicoli lungo via Livornese e la statale 67, rimasta a lungo paralizzata. Ma grossi disagi si sono verificati anche verso Firenze, perché il camion ha danneggiato il guard rail ... (Lanazione.it)