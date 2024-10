Ben Yedder accusato di violenza sessuale, non ricorda nulla: “Ho bevuto per due, tre giorni” (Di martedì 15 ottobre 2024) Ben Yedder ha rilasciato di fronte al giudice la propria, sconcertante, testimonianza rispondendo alle accuse di violenza sessuale: "Non ricordo nulla è stato l'errore più grande della mia vita, chiedo scusa a tutti". Ora rischia fino a 2 anni e mezzo di prigione. Fanpage.it - Ben Yedder accusato di violenza sessuale, non ricorda nulla: “Ho bevuto per due, tre giorni” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Benha rilasciato di fronte al giudice la propria, sconcertante, testimonianza rispondendo alle accuse di: "Non ricordoè stato l'errore più grande della mia vita, chiedo scusa a tutti". Ora rischia fino a 2 anni e mezzo di prigione.

