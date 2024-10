Gaeta.it - Arrestato giovane rapinatore a Ancona: misure severe dopo atti criminosi

(Di martedì 15 ottobre 2024) Unoriginario dello Sri Lanka è statoadaver tentato di rapinare duevità commerciali nella serata di ieri. Con il volto coperto da un casco integrale e un coltellino in mano, il soggetto ha creato panico nel centro della città. La sua condotta è stata sufficientemente allarmante da spingere le autorità a adottarepreventive. I dettagli della rapina e l'arresto Nella serata di ieri, un episodio di cronaca ha scosso il centro di: unha tentato di rapinare una piadineria e un negozio di abbigliamento. L'intervento tempestivo delle forze dell'ordine ha portato all'arresto del, che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe entrato in azione indossando un casco integrale per coprire la propria identità.