Amadeus | Ascolti flop? Ci vuole pazienza non sono un pifferaio magico

"Non sono un pifferaio magico, ci vuole pazienza". Amadeus commenta così l'inizio difficile nella sua nuova avventura a Discovery, con gli Ascolti che stentano a decollare. "Il Nove è un canale ambizioso e sta cercando di diventare generalista. Il pubblico ha delle abitudini di sintonizzarsi su alcuni canali. Se mi sposto sul Nove con un programma conosciuto, ci vuole pazienza", dice il conduttore di , intervistato in radio durante il programma Password su Rtl 102.5. Chissa chi è, il suo nuovo programma quotidiano nella fascia access prime time, oscilla intorno al 3% di share. Le critiche? "sono stato abituato a cinque anni di Sanremo, dove ho accumulato una serie di polemiche, molte delle quali pretestuose. Questo ti aiuta ad andare dritto per la tua strada", risponde Amadeus. "Se perdi tempo a rimanerci male o a rispondere, ti distrai e perdi energia.

