Ilfattoquotidiano.it - Al pronto soccorso di Lamezia Terme va in scena ogni giorno una graduale sfiducia verso la sanità pubblica

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) di Fiore Isabella Qualche sera fa, come, aldel Giovanni Paolo II disi è vissuta l’esperienza del venir menodella fiduciaun servizio sanitario che vede,dopo, recidersi il rapporto ombelicale con l’art. 32 della Costituzione: “La Retutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti” Il display, che registrava gli avventori acciaccati, si muoveva troppo a rilento, mentre una ventina di pazienti aspettavano, dopo la burocratica sosta al triage, di essere presi in carico da un medico del, per essere rassicurati sulla natura dei loro malesseri.