Corrieretoscano.it - A Empoli via alla progettazione della circonvallazione sud

(Di martedì 15 ottobre 2024)– Parte laper la circonvzione su di. È volontà dell’amministrazione guidata dal sindaco Alessio Mantellassi, infatti, di proseguire il piano di collegamenti per alleggerire il peso del traffico in centro città e nelle frazioni più popolose. Per questo, dopo la variazione di bilancio100 giorni, approvata il 29 luglio scorso in consiglio comunale, la nuova circonvzione sud entra nel piano triennale delle opere pubbliche. Precisamente nel 2026 con 3.6 milioni di euro per la realizzazione completa del tratto che drotatoria di viale Aldo Moro e la sua scorta proseguirà fino a via dell’Ulivo a Ponzano. Prosegue dunque la circonvzione che attualmente collega la rotatoria dell’uscita Fi-Pi-Li diCentro con la zona di Carraia.