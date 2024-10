Vuol vendere un trapano rubato e lo propone senza saperlo a un carabiniere: denunciato per ricettazione (Di lunedì 14 ottobre 2024) I carabinieri della sezione Radiomobile di Monreale hanno denunciato a piede libero un palermitano, 54enne, già sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e al divieto di dimora a Palermo, con l’accusa di ricettazione e furto. Il 54enne, qualche giorno fa, a Pioppo, ha Palermotoday.it - Vuol vendere un trapano rubato e lo propone senza saperlo a un carabiniere: denunciato per ricettazione Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) I carabinieri della sezione Radiomobile di Monreale hannoa piede libero un palermitano, 54enne, già sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e al divieto di dimora a Palermo, con l’accusa die furto. Il 54enne, qualche giorno fa, a Pioppo, ha

Norma / Sorpreso con la refurtiva di un colpo ai danni di un 66enne - denunciato per ricettazione - NORMA – A seguito di attività info-investigativa scaturita dalla denuncia di furto in abitazione presentato lo scorso 16 luglio ai danni di una 66enne di Norma (LT), i Carabinieri della locale Stazione, hanno denunciato in stato di libertà per i reati di ricettazione in concorso, un ragazzo di 31 anni del posto. (Temporeale.info)

Nascondeva cosmetici rubati sotto la giacca : 23enne denunciato per ricettazione - Denunciato in stato di libertà per ricettazione e segnalato alla prefettura in qualità di assuntore di stupefacenti un 23enne fermato per un controllo dagli agenti della volante. Il ragazzo è stato notato giovedì 3 ottobre, mente sostava con un atteggiamento sospetto in una traversa di corso... (Ilpescara.it)

In casa con vasi e anfore etrusche : 50enne denunciato per ricettazione - L’incredibile scoperta dei Carabinieri che dopo aver aperto. Il primo è stato sorpreso con una coltivazione indoor di marijuana costruita all’interno di un armadio della camera da letto. Due cinquantenni denunciati dai carabinieri di Civita Castellana dopo un’importante operazione a Faleria. (Viterbotoday.it)