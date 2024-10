Lanazione.it - Visuale Officina Ottica apre a Pistoia

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Il 19 Ottobre alle 09.00 in via Benvenuto Cellini, 1 aaprirànegozio die optometria già presente con altro un punto vendita a Prato. Il progettoè nato nel 2015 da Leonardo Fattori, giovane diplomato specializzato ine optometria, e Alberto Vannucci già titolare dal 1996 diVannucci in provincia di Prato, ed è nato con un obiettivo preciso: migliorare la qualità della vita delle persone con difetti visivi offrendo servizi di alto livello in un ambiente unico nel suo genere. Per fare questo si sono circondati di una squadra di giovani ottici-optometristi esperti in continua formazione, specializzati in analisi visiva funzionale e contattologia specialistica e supportati dalle migliori strumentazioni del settore per offrire un servizio sempre all’avanguardia.