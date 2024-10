Virus sinciziale, al via l'immunizzazione in Toscana. Cosa è, come si trasmette e i rischi per i bambini (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il nuovo anticorpo monoclonale rappresenta una rivoluzione nella prevenzione: si stima che in questo modo sarà possibile ridurre di oltre l’80% i ricoveri ospedalieri nei neonati Lanazione.it - Virus sinciziale, al via l'immunizzazione in Toscana. Cosa è, come si trasmette e i rischi per i bambini Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il nuovo anticorpo monoclonale rappresenta una rivoluzione nella prevenzione: si stima che in questo modo sarà possibile ridurre di oltre l’80% i ricoveri ospedalieri nei neonati

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il nodo del virus sinciziale. Sono arrivati i vaccini ai pediatri - prende il via la campagna - Un piccolo quantitativo di dosi sarà distribuito anche presso i punti nascita. L’utilizzo dell’anticorpo è consigliato dalle società scientifiche nei bambini sotto l’anno di età, che sono a maggior rischio di infezione. “Visto che si tratta di un virus stagionale, tardare l’avvio della campagna significava vanificare i risultati attesi in termini di salute pubblica e tutela dei più piccoli. (Lanazione.it)

Virus sinciziale - vaccini ai neonati - Negli ultimi giorni è stato consegnato il primo lotto di farmaci con un dosaggio adeguato a immunizzare bambine e bambini di almeno cinque chili di peso. "Aver programmato la campagna in anticipo ci consente di poter partire subito con l’immunizzazione negli ambulatori dei pediatri di libera scelta – commenta l’assessore al diritto alla salute, Simone Bezzini –. (Lanazione.it)

Virus sinciziale : al via la vaccinazione dei neonati - Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday Al via la campagna di vaccinazione gratuita contro il virus sinciziale, responsabile delle bronchioliti, per i neonati. La campagna di immunizzazione per proteggere i nati dal primo aprile 2024 partirà martedì 15 ottobre, negli... (Firenzetoday.it)