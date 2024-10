Viola i servizi sociali e viene beccato a rubare da un'auto: 35enne finisce in carcere (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un 35enne catanese, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Catania Plaia e trasferito nel carcere di piazza Lanza per furto aggravato in concorso. Il provvedimento è stato disposto dall’Ufficio di sorveglianza, che ha accolto la richiesta di Cataniatoday.it - Viola i servizi sociali e viene beccato a rubare da un'auto: 35enne finisce in carcere Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Uncatanese, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Catania Plaia e trasferito neldi piazza Lanza per furto aggravato in concorso. Il provvedimento è stato disposto dall’Ufficio di sorveglianza, che ha accolto la richiesta di

