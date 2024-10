Verde pubblico: al via l’installazione di nuovi giochi per bimbi (Di lunedì 14 ottobre 2024) Prosegue l’impegno del Comune di Parma nella valorizzazione delle aree giochi della Città. Dopo il monitoraggio e l’ispezione dei giochi e attrezzature sportive in tutti i quartieri della Città, si è concluso l’affidamento dei lavori di riqualificazione dei giochi presenti in tre aree verdi nei Parmatoday.it - Verde pubblico: al via l’installazione di nuovi giochi per bimbi Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Prosegue l’impegno del Comune di Parma nella valorizzazione delle areedella Città. Dopo il monitoraggio e l’ispezione deie attrezzature sportive in tutti i quartieri della Città, si è concluso l’affidamento dei lavori di riqualificazione deipresenti in tre aree verdi nei

