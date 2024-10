Usa, rischio terzo attentato a Trump. Fbi e Dipartimento Giustizia: “Non è mai stato in pericolo” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Due funzionari federali hanno detto alla CNN che al momento non ci sono prove che indichino che l’ uomo arrestato per possesso di armi da fuoco vicino al raduno di Donald Trump di sabato in California stesse tentando di assassinare il candidato repubblicano. In una dichiarazione congiunta con l’FBI e il Dipartimento di Giustizia, i servizi segreti statunitensi hanno affermato che “l’ex presidente Trump non era in pericolo” al raduno. L’uomo, che secondo le autorità possedeva illegalmente un fucile da caccia, una pistola carica e un caricatore ad alta capacità, è riuscito ad accedere a un perimetro iniziale vicino al raduno a Coachella, ha affermato domenica lo sceriffo della contea di Riverside Chad Bianco. Lapresse.it - Usa, rischio terzo attentato a Trump. Fbi e Dipartimento Giustizia: “Non è mai stato in pericolo” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Due funzionari federali hanno detto alla CNN che al momento non ci sono prove che indichino che l’ uomo arreper possesso di armi da fuoco vicino al raduno di Donalddi sabato in California stesse tentando di assassinare il candidato repubblicano. In una dichiarazione congiunta con l’FBI e ildi, i servizi segreti statunitensi hanno affermato che “l’ex presidentenon era in” al raduno. L’uomo, che secondo le autorità possedeva illegalmente un fucile da caccia, una pistola carica e un caricatore ad alta capacità, è riuscito ad accedere a un perimetro iniziale vicino al raduno a Coachella, ha affermato domenica lo sceriffo della contea di Riverside Chad Bianco.

