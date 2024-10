Metropolitanmagazine.it - Unilever cede le sue attività in Russia: dopo lo scoppio della guerra gli utili sono diminuiti

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Una decisione ponderata quella di. Che ha venduto le suein, il cui mantenimento dall’inizio del conflitto in Ucraina era stato additato da Kiev e dalle ONG. Secondo l’azienda infatti, il mercato russo è stato l’1% del suo utile netto del 2023. Questo significa un calo del 15% a 6,5 ??miliardi di euro. L’azienda è già proprietaria di Dove, Knorr, Miko e Magnum. E ha dichiarato di impiegare circa 3.000 persone in, dove continuava a fornire prodotti alimentari e igienici di produzione locale. Tuttavia,l’invasione russa, l’azienda si è vista costretta a sospendere “tutte le importazioni ed esportazioni da e verso la”, e tutte le spese pubblicitarie nel Paese, per poi sospendere anche gli investimenti.