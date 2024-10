Lanazione.it - Un divano, sfalci e sedie: 'svuotacantine' denunciato e maximulta

(Di lunedì 14 ottobre 2024) La Spezia, 14 ottobre 2024 - Ennesimo 'per gestione di rifiuti non autorizzata. Nel pomeriggio di sabato una pattuglia della polizia locale ha sottoposto a controllo un autocarro che era stato notato poco prima a Coregna, nei pressi della scalinata di via della Lizza, intento alla sistemazione del carico di rifiuti precedentemente posizionato nel cassone. Il conducente, uno straniero nordafricano in regola con la normativa sul soggiorno, stava trasportando rifiuti domestici ingombranti costituiti da decine di bottiglie di vetro ancora integre, contenute in alcune borse, un tavolo in legno da esterno con quattrodi plastica, una decina di sacchi did’erba, un bancale in legno, un materasso, uncon annessa cuscineria, contenuti ancora all’interno del cassone.