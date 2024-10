Lapresse.it - Ucraina, incontro a Mosca fra Lavrov e Zuppi

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Il ministro degli Esteri russo Sergeiha incontrato ail cardinale Matteo, presidente della Cei e inviato del Papa per l’. Lo ha riferito il ministero degli Esteri russo spiegando che durante il colloquio le parti “hanno discusso in dettaglio dell’interazione nella sfera umanitaria nel contesto del conflitto attorno all’e hanno toccato una serie di questioni di attualità nell’agenda bilaterale e internazionale”. Inoltre “è stato sottolineato lo sviluppo costruttivo del dialogo russo-vaticano“. IN AGGIORNAMENTO 16:46 Kiev: “Due morti in raid russo su regione Kherson” Due donne di 72 e 56 anni sono morte e una terza persona è rimasta ferita dopo che le truppe russe hanno distrutto con un drone una vettura nei pressi del villaggio ucraino di Havrylivka, nella regione di Kherson. Lo ha reso noto il governatore locale, Oleksandr Prokudin.